Lineage Logistics gibt Sponsoringvertrag mit der professionellen Golferin Virginia Elena Carta bekannt

Lineage Logistics, LLC, der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen, hat heute einen Sponsoringvertrag mit der professionellen Golferin Virginia Elena Carta bekannt gegeben. Als Teil des Sponsorings von Lineage wird Carta das Logo von Lineage bei offiziellen Turnieren und damit verbundenen öffentlichen Veranstaltungen tragen.

Carta gab ihr professionelles Golfdebüt bei den Ladies Italian Open im Mai 2021 und nimmt bis zum Start der Ladies Professional Golf Association Tour an der Ladies European Tour teil. Carta gewann zwischen 2014 und 2019 sieben internationale Turniere, darunter die NCAA Individual Championship 2016 sowie die NCAA Team Championship 2019 während ihrer Zeit an der Duke University.

„Wir fühlen uns geehrt, Teil ihres Debüts in der Profisaison zu sein“, sagte Kevin Marchetti, Co-Executive Chairman von Lineage und Mitbegründer von Bay Grove, dem Unternehmen, das Lineage gegründet hat und verwaltet. „Wie Lineage teilt Virginia eine Leidenschaft für Lebensmittel und Nachhaltigkeit, was diese Partnerschaft zu einer natürlichen Ergänzung macht. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinschaft haben werden.“

Carta erwarb ihren BA an der Nicholas School of the Environment von Duke mit einem Schwerpunkt auf Lebensmittelsysteme. Bei Duke hat sie eine Dissertation über die sozioökonomischen Auswirkungen einer nachhaltigen und biologischen Landwirtschaft auf das Gemeinwesen abgeschlossen. Im Jahr 2020 erwarb Carta einen Master of Philosophy in Umweltpolitik an der University of Cambridge.

„Der Zweck von Lineage, die Welt zu ernähren und Verschwendung zu beseitigen, findet bei mir großen Anklang“, sagte Carta. „Ich freue mich darauf, auf und neben dem Golfplatz mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für dieses Thema weiter zu schärfen und eine transparente und nachhaltige globale Lieferkette zu gewährleisten. Ich bin unglaublich dankbar für die Partnerschaft mit Lineage und den Glauben des Unternehmens an mich in dieser Phase meiner beruflichen Laufbahn.“

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 350 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß (rund 56 Mio. Kubikmeter), das sich über 15 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 wird Lineage Logistics von Bay Grove durch Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Der Sitz von Bay Grove befindet sich in San Francisco. (www.bay-grove.com)

