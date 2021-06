Lineage Logistics schließt Übernahme von UTI Forwarding ab

~Übernahme markiert Einstieg von Lineage in die europäische Speditionsbranche und stärkt Effizienzen des globalen Lieferkettenangebots~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REIT- und Logistiklösungen, hat heute den Abschluss der Übernahme von UTI Forwarding („UTI)“, einem renommierten Spediteur mit Sitz in Rotterdam, bekanntgegeben.

Die Übernahme wurde erstmals am 26. April 2021 angekündigt.

UTI Forwarding ist ein führendes Speditionsunternehmen mit dem strategisch günstigen Standort Rotterdam, Niederlande. Das Unternehmen ist auf den Export und Import von Full Container Load („FCL“)-Fracht spezialisiert und wickelt sowohl temperaturgesteuerte als auch andere containerisierte Güter ab.

Die Übernahme markiert den Einstieg von Lineage in die Speditionsbranche in Europa und stärkt das End-to-End-Supply-Chain-Angebot von Lineage, indem sie die operativen Synergien für die Bewegung von Waren durch das globale Lagernetzwerk von Lineage vorantreibt.

„Zusammen mit UTI werden wir noch bessere Möglichkeiten eröffnen, unseren gemeinsamen Kunden End-to-End-Supply-Chain-Angebote bereitzustellen“, sagte Mike McClendon, President of International Operations und EVP Network Optimization bei Lineage. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Übernahme abschließen und UTI offiziell in der Lineage-Unternehmensfamilie begrüßen können.“

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgeregelten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen unterhält ein globales Netzwerk aus mehr als 340 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, die auf 15 Länder in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika verteilt sind. Die branchenführende Expertise von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als die Nr. 1 unter den Data Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der „Fast Company“-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt („The World’s Most Innovative Companies“) für das Jahr 2019 sowie in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

