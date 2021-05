Lineage Logistics tritt mit der Übernahme von Frigorificos de Navarra und der Kühllagereinrichtung von Frioastur in den spanischen Markt ein

~Lineage expandiert seine führende europäische Präsenz weiter mit dem ersten Vorstoß des Unternehmens nach Spanien ~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der größte und innovativste Anbieter von temperaturgeführten Industrie-REITs und Logistiklösungen der Welt, verkündete heute die Übernahme von Frigorificos de Navarra („Frinavarra“), einem führenden Betreiber von Kühllager- und Lagereinrichtungen mit Sitz in Milagro, Spanien, und einer Kühlhausanlage von Frioastur in Gijón, Spanien. Die finanziellen Bedingungen der Transaktionen wurden nicht veröffentlicht.

Frinavarra ist ein Betreiber von Kühllagern sowie Lagereinrichtungen mit Sitz in Milagro (Navarra), Spanien. Das Unternehmen wurde im Jahre 1987 gegründet und bietet unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Schockfrosten, Temperierung und Lagerung unter modifizierter Atmosphäre für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Mit einer Kapazität von fast 20 Millionen Kubikmetern bietet die hochautomatisierte Gefrieranlage von Frinavarra die Möglichkeit einer zukünftigen Erweiterung, wodurch Lineage sein global führendes Netzwerk an automatisierten temperaturgesteuerten Anlagen weiter ausbauen kann.

Lineages Übernahme von Frinavarra hat auch zum Kauf von von Frioastur, einem Kühllager in Gijón, Spanien, geführt. Die Anlage, die ursprünglich 1963 gebaut wurde, verfügt über eine Lagerkapazität von einer Million Kubikfuß und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Kühllagerung, Abwicklung, Kommissionierung, Transport und Einrichtung.

„Lineages Eintritt in den spanischen Kühllagermarkt mit den Übernahmen von Frinavarra und Asturias ist ein weiterer aufregender Meilenstein auf unserer Reise des kontinuierlichen Wachstums“, so Mike McClendon, President of International Operations & EVP of Network Optimization bei Lineage. „Diese neuen Einrichtungen vergrößern unser weltweites Angebot in einem wichtigen Markt für unsere Kunden und eröffnen Lineage zukünftige Möglichkeiten für eine weitere Expansion in ganz Europa und sogar darüber hinaus.“

Mit dem Markteinstieg in Spanien besitzt und betreibt Lineage Niederlassungen in 16 Ländern in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland.

Über Lineage Logistics

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgestützten industriellen REIT- und Logistik-Lösungen. Sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei unterstützen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. Lineage vergrößerte sein Kubikfuß-Eigentum seit 2008 um jährlich 60 % auf inzwischen 2,1 Mrd. Kubikfuß. Somit ist das Unternehmen das derzeit größte globale, temperaturgesteuerte gewerbliche REIT. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage als das führendes Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505006057/de/

Lineage Logistics



Megan Hendricksen

+1 949 247 5172

mhendricksen@lineagelogistics.com