Lineage Logistics vergrößert Fußabdruck für zentrale Hafenanlage in Savannah, Georgia, USA

~Unternehmen bereitet sich darauf vor, auf einer neuen Anlage importierte frische und leicht verderbliche Waren aus dem Hafen von Savannah umzuschlagen~

~Lineage öffnet Phase I eines temperierten Lagerhauses mit ausreichend Kapazitäten für importierte und exportierte Tiefkühl- und Kühlwaren~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturkontrollierten industriellen REIT- und Logistik-Lösungen, gibt die strategische Erweiterung seines Anlagennetzwerks nahe des zentralen Hafens von Savannah, Georgia, USA, bekannt.

„Es ist für uns sehr schön, dass Lineage Logistics weiterhin in Georgia investiert“, sagte der Gouverneur von Georgia, Brian P. Kemp. „Tatkräftige Menschen aus Georgia und unsere Schulungsprogramme der Spitzenklasse, zum Beispiel Georgia Quick Start, schaffen für Unternehmen weiterhin das Vertrauen, das sie für Erweiterungen benötigen. Sie zeigen, dass die Arbeitnehmer von Georgia nicht nur talentiert, sondern auch ihren Aufgaben gewachsen sind.“

„Savannah ist der am schnellsten wachsende Hafen und das größte Einzelcontainer-Terminal in Nordamerika. Die neuen Anlagen von Lineage an diesem anspruchsvollen Standort bieten unseren Kunden in einem sehr wichtigen Markt zusätzliche Kapazitäten und wertschöpfende Dienstleistungen“, sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. „Wir suchen ständig nach Wegen, um die gesamte Lieferkette von Lineage zu maximieren und weiter zu straffen. Unser bedeutendes Wachstum in Savannah wird Kunden einen gesteigerten Zugang zu schnelleren, verlässlicheren Vertriebsmöglichkeiten in südöstliche Märkte bieten.“

Heute gab Lineage seine Pläne bekannt, auf einer Anlage der nächsten Generation in der Nähe des Hafens von Savannah im großen Rahmen in den Vertrieb von Frischwaren und verderblichen Importprodukten einzusteigen. Das Unternehmen wird 62 Millionen Dollar in das neue Gebäude investieren, in dem in Port Wentworth, Chatham County, zu den geschaffenen 65 neuen Arbeitsstellen zusätzlich beinahe 100 Arbeitskräfte für den Aufbau des Projekts notwendig sind. Betrieben als Cross-Dock, in dem ein Produkt auf der einen Seite in das Gebäude gelangt und am selben Tag auf der anderen Seite per LKW abtransportiert wird, bietet die Anlage auch die Möglichkeit der Räucherung, Verpackung und sonstiger wertschöpfender Dienste für Kunden, die Frischwaren somit effizient in die Märkte südöstlich der USA bringen können. Die Bauarbeiten für die Anlagen werden voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen sein.

Weiterhin gab Lineage bekannt, Phase I seines temperaturkontrollierten Lagerhauses in Tremont Road in der Nähe des Hafens von Savannah eröffnet zu haben. Sowohl für importierte als auch exportierte Produkte wie Geflügel stellt die Anlage einen Luftgefrierapparat auf ca. 19.000 Quadratfuß, einen Kistenraum und Möglichkeiten der Zollabfertigung zur Verfügung, um eine rationalisierte Verarbeitung innerhalb und außerhalb des Hafens zu ermöglichen. In vollem Betrieb wird die Anlage schließlich bis zu 100 Personen der heimischen Bevölkerung in Georgia beschäftigen.

„Wir sehen den bedeutenden Investitionen von Lineage in die weitere Stärkung der Hafeninfrastruktur mit Begeisterung entgegen“, sagte Cliff Pyron, Chief Commercial Officer der Hafenbehörde von Georgia. „Zusätzliche Kapazitäten für die Unterstützung unseres Wachstums werden für die gesamte Hafengemeinde von Vorteil sein.“

„Ich beglückwünsche Lineage Logistics, ein international führendes Unternehmen in der Lieferkettenbranche für Lebensmittel, zu seinen beiden Erweiterungsprojekten in Savannah. Seine innovative Technologie, die herausragenden Arbeitskräfte von Savannah und die Partnerschaft mit der Hafenbehörde von Georgia haben zu den vergangenen Erfolgen des Unternehmens geführt und den Grundstein für sein weiteres Wachstum in Savannah gelegt“, sagte Trip Tollison, President und CEO der Behörde für Wirtschaftsentwicklung in Savannah.

In dieser Kombination vergrößern die neu geplanten Anlagen die Marktpräsenz von Lineage um eine Kapazität von mehr als 500.000 Quadratfuß. Insgesamt wird das Netzwerk des Unternehmens in Savannah vier Anlagen mit zwölf Standorten im Bundesstaat Georgia umfassen.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 19 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

