Linke wirft Ampel soziale Unwucht im Haushalt vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Linke im Bundestag hat der Ampel-Koalition eine soziale Unwucht in ihrer Politik und im Haushalt 2022 vorgeworfen. Dieser sei ein "sozialpolitisches Streichorchester", kritisierte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestag. Für die Aufrüstung der Bundeswehr seien 100 Milliarden Euro da, gleichzeitig wachse jedes fünfte Kind in Armut auf. Die Koalition belaste die Menschen, indem sie nicht gegen die hohen Preise bei Energie und Lebensmittel vorgehe. "Selten habe die Bürger unter einer neuen Regierung in so kurzer Zeit so viel Kaufkraft verloren."

Bartsch monierte eine einseitige Belastung der Bürger: "In diesen Zeiten müssen doch stärkere Schultern mehr tragen, aber die Einzigen, vor die Sie sich verlässlich schmeißen, sind die Multimillionäre und Milliardäre. In der Pandemie sind die Superreichen in einen einzigen Goldrausch verfallen", so Bartsch. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sei der "Vermögensverwalter der Superreichen". Die Schulden, die für die Bundeswehr aufgenommen werden sollten, "sind die Streichungen bei sozialer Sicherheit, wenn Sie nicht den Mut haben, endlich bei den Vermögenden etwas abzugreifen".

"Ihr Haushalt ist wenig Zukunft und kaum Zusammenhalt. Ihr Haushalt ist ein Segen für die Rüstungsindustrie und eine fette Rechnung für die, die tagtäglich hart dafür arbeiten müssen, dass sie ihr Geld bekommen", sagte der Linksfraktionschef an die Adresse der Bundesregierung. Die Bundeswehr habe nicht zuerst ein Geld-, sondern ein Strukturproblem bei der Beschaffung. "Und wenn Sie das nicht lösen, werden weiter Milliarden einfach versenkt werden." Das geplante 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr sei "der Wahnsinn", gegen den die Linke Widerstand leisten werde./sk/DP/eas