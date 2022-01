Linkenchefin Hennig-Wellsow: 'Mich hat Corona erwischt'

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat sich nach eigenen Angaben mit Corona infiziert. Die 44-jährige Thüringerin teilte am Dienstag auf Twitter mit: "Liebe Leute, mich hat #Corona jetzt auch erwischt. Ich wurde positiv getestet & bin in Isolation." Hennig-Wellsow hatte bereits am Wochenende bei einer Parteiveranstaltung von einem Verdachtsfall in ihrer Umgebung gesprochen und deshalb nur online teilgenommen. Jetzt schrieb sie weiter: "Bis jetzt habe ich einen milden Verlauf, ich bin dreifach geimpft. Deswegen auch von mir der dringende Rat an alle: Macht die Impfung & schützt euch weiter!"/vsr/DP/eas