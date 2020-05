Linksfraktionschef Bartsch fordert 'Kindergipfel' im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der weiterhin ungewissen Lage für Schulen und Kitas in der Corona-Krise hat Linksfraktionschef Dietmar Bartsch einen "Kindergipfel" im Kanzleramt gefordert. Kinder, Frauen und Familien seien die Verlierer der Krise, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann nicht sein, dass Autos höchste Priorität erhalten und unsere Jüngsten aus dem Raster fallen", fügte er mit Blick auf den jüngsten "Autogipfel" im Kanzleramt hinzu. Das Recht auf Schule, Bildung und Betreuung dürfe nicht länger ausgesetzt werden. Die bildungspolitischen Lockerungen müssten mit denen der Wirtschaft Schritt halten.

Nach wochenlangen Komplettschließungen ist der Unterricht an vielen Schulen inzwischen eingeschränkt wieder angelaufen. Bis zum Sommer soll der Betrieb auf immer mehr Klassen ausgeweitet werden, allerdings wird es wegen des Abstandsgebotes auf absehbare Zeit keinen Normalbetrieb geben können. In "Schichtmodellen" werden Schüler abwechselnd an der Schule und zu Hause lernen. In den Kitas wird zwar schrittweise die Notbetreuung ausgeweitet, aber in den meisten Bundesländern ist noch unklar, wann wieder alle Kinder betreut werden können. "Die bisherigen Maßnahmen, den Kita- und Schulbetrieb nur mit Handbremse aufzunehmen, werden den Erfordernissen und Bedürfnissen von Kindern und Eltern in keiner Weise gerecht", sagte Bartsch./jr/DP/zb