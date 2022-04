Berlin (Reuters) - Die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Paus wird neue Bundesfamilienministerin.

Das habe der Bundesvorstand der Grünen entschieden, erfuhr Reuters am Donnerstag aus Vorstandskreisen. Paus tritt damit die Nachfolge der zurückgetretenen Familienministerin Anne Spiegel an. Diese hatte am Montag ihren Rücktritt erklärt. Die 53-jährige Paus wird wie Spiegel dem linken Parteiflügel zugerechnet. Sie gehört seit 2009 dem Bundestag an. Die ausgebildete Volkswirtin war bisher stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Der Parteivorstand habe entschieden, dass die Flügel-Balance bei der Besetzung der Kabinettsposten gewahrt bleiben soll, sagte Vertreter der Grünen zu Reuters. Dies gilt auch als wichtig vor dem Hintergrund der anstehenden Abstimmungen etwa über das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr. Hier gibt es innerhalb der Grünen-Bundestagsfraktion Vorbehalte. Schon bei der Besetzung der Kabinettsposten der Ampel-Koalition hatten Flügelfragen bei den Grünen eine erhebliche Rolle gespielt. Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock werden eher dem Realo-Flügel zugerechnet, Umweltministerin Steffi Lemke dem linken Flügel. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang hatte zudem betont, dass erneut eine Frau auf Spiegel folgen solle.

Die bisherige Familienministerin Spiegel war am Montag im Zusammenhang mit Vorwürfen ihre Arbeit als rheinland-pfälzische Umweltministerin in der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zurückgetreten.