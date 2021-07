Litauen beginnt mit Bau von Barriere an Grenze zu Belarus

Wilnius (Reuters) - Litauen hat an der Grenze zu Belarus mit dem Bau einer Barriere begonnen.

Der erste Abschnitt sei 500 Meter lang, 1,80 Meter hoch und bestehe aus Stacheldraht, teilte eine Militär-Sprecherin am Freitag mit. Das EU-Land hatte das Vorhaben am Mittwoch angekündigt. Es sollten auch Soldaten eingesetzt werden, um die illegale Einreise von Migranten aus dem Nachbarland zu verhindern. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte angekündigt, dass sein Land Migranten nicht länger daran hindern werde, die Grenze nach Litauen und damit zur EU zu überqueren. Er reagierte damit auf Sanktionen der EU, die verhängt wurden nachdem Belarus einen Ryanair-Flug zur Landung in Minsk zwang und anschließend den an Bord sitzenden belarussischen Oppositionellen Roman Protassewitsch festnahm.