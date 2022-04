Litauen entsendet 24 Mediziner in die Ukraine

VILNIUS (dpa-AFX) - Aus Litauen sind am Freitag zwei medizinische Teams in die von Russland angegriffene Ukraine abgereist. Die insgesamt acht Ärzte und 16 Krankenschwestern sollen nach ihrer Ankunft für zwei Wochen in Krankenhäusern arbeiten. Im Gepäck haben sie einem Bericht der Agentur BNS zufolge auch medizinisches Material und Ausrüstung. Die Entsendung erfolgte auf Bitten der Regierung in Kiew.

"Wir haben eine Anfrage erhalten, Anästhesisten, Beatmungsgeräte, Orthopäden, Traumatologen und Chirurgen zu schicken. Mit anderen Worten: am meisten benötigt wird Hilfe bei der Durchführung von Operationen und der Behandlung von Traumata und Verletzungen", sagte ein Berater des Gesundheitsministeriums in Vilnius.

Vor Abreise mussten alle Mediziner den Angaben zufolge an einer von der litauischen Armee organisierten Schulung teilnehmen. Insgesamt hatten sich auf die ukrainische Anfrage mehr als 300 Mediziner freiwillig gemeldet, sagte der Ministeriumsvertreter./awe/DP/he