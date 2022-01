Litauen: Erstmals mehr als 10 000 Corona-Neuinfektionen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Mit 10 630 registrierten Fällen binnen 24 Stunden wurde dabei am Donnerstag erstmals ein fünfstelliger Wert erfasst - 9490 waren es am Vortag. Der 14-Tage-Inzidenzwert stieg damit nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Vilnius auf 2985 Infektionen pro 100 000 Einwohner - der höchste Wert in dem baltischen EU-Land mit knapp drei Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie.

Nach Behördenangaben gehe die große Mehrzahl der neuen Fälle auf die besonders ansteckende Omikron-Variante zurück. Gesundheitsminister Arunas Dulkys halte neue Corona-Regeln für vorerst nicht notwendig. Die Pandemie könne mit den gegenwärtigen Beschränkungen eingedämmt werden, sagte er./awe/DP/eas