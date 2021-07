Litauen fordert neue EU-Sanktionen gegen Belarus

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union sollte im Konflikt mit Belarus nach Ansicht Litauens neue Sanktionen wegen des Umgangs mit Flüchtlingen verhängen.

"Wenn Flüchtlinge als eine politische Waffe benutzt werden", brauche es eine politische Strategie, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag in Brüssel vor Beratungen der EU-Ressortchefs. Als Konsequenz sprach er sich für neue Strafmaßnahmen gegen das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko aus. Am Freitag hatte die Regierung in Vilnius damit begonnen, einen 550 Kilometer langen Grenzzaun zu Belarus zu errichten. Sie wirft dem Nachbarland vor, bewusst Flüchtlinge nach Litauen zu schleusen, um die baltische Republik zu destabilisieren.

Die europäische Grenzagentur Frontex kündigte an, unter anderem zusätzliche Beamte abzustellen, um Flüchtlinge in Litauen mit Blick auf kriminelle Schleuser-Netzwerke zu verhören. "Die Situation an Litauens Grenze zu Belarus bleibt beunruhigend", erklärte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri. In der ersten Juli-Woche haben die litauischen Behörden laut Frontex mehr als 800 illegale Einreisen aus Belarus dokumentiert. Während in der ersten Jahreshälfte die meisten Flüchtlinge und Migranten aus dem Irak, Iran und Syrien kamen, stammte die Mehrheit demnach im Juli aus Kongo, Gambia, Guinea, Mali und Senegal. Die Regierung in Vilnius wirft Belarus vor, Migranten aus dem Ausland einzufliegen, um sie dann über Litauen in die EU einzuschleusen.