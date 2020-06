Litauen plant Kauf einer Corona-Warn-App

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will im Kampf gegen das Coronavirus ebenfalls auf eine Warn-App für die Bevölkerung setzen. "Wir möchten auch eine solche App, es wird eine Beschaffung stattfinden", sagte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga am Dienstag im litauischen Radio. Demnach könnte die Anwendung, die einen längeren Kontakt mit einer infizierten Person aufzeichnet, im August verfügbar sein. Wie in Deutschland und im benachbarten Lettland würde die App auf freiwilliger Basis eingeführt werden, sagte Veryga.

Litauen mit seinen knapp drei Million Einwohnern verzeichnete bislang 1776 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 76 Todesfälle./awe/DP/eas