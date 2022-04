Litauen: Russische Atomwaffen-Drohung 'leerer Schuss in die Luft'

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat die russische Drohung, im Fall eines Nato-Beitritts von Finnland und Schweden Atomwaffen im Ostseeraum zu stationieren, als "einen leeren Schuss in die Luft" bezeichnet. "Ich weiß nicht, ob es möglich ist, etwas, was im Grunde schon stationiert ist, wieder neu zu stationieren", sagte er am Donnerstag in Vilnius. Nach Angaben des Staatsoberhaupts des baltischen EU- und Nato-Landes hat Russland bereits Atomwaffen in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt. "Keine strategischen, aber sie sind stationiert", sagte Nauseda. Litauen grenzt im Westen an Kaliningrad - das Gebiet um das frühere Königsberg.

Auch Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas reagiert verwundert. Die Drohung erscheine "ziemlich seltsam", sagte er. "Atomwaffen wurden schon immer in der Region Kaliningrad aufbewahrt". Die internationale Gemeinschaft und die Länder der Region seien sich dessen vollkommen bewusst, sagte Anusauskas der Agentur BNS.

Russlands ehemaliger Präsident und derzeitiger Vize-Chef des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hatte zuvor mit einer nuklearen Aufrüstung im Ostseeraum gedroht, sollten sich Finnland und Schweden der Nato anschließen. Die beiden Länder sind bislang nicht Teil der Militärallianz. Der Ukraine-Krieg hat aber die Debatte über eine Nato-Mitgliedschaft entfacht - die Regierungen in Helsinki und Stockholm wollen in nächster Zeit darüber entscheiden.

Litauen steht nach Angaben von Regierungschefin Ingrida Simonyte einem Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens offen gegenüber. Dies würde sowohl das Militärbündnis und die beiden Länder stärken als auch die Sicherheit der Region erheblich erhöhen, sagte sie im litauischen Radio.

Beitritte müssten von allen derzeitigen 30 Nato-Staaten abgesegnet werden. Russland hat Finnland und Schweden, die bereits enge Partner des Bündnisses sind, mehrmals vor einem solchen Schritt gewarnt./awe/DP/men