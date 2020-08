Litauen sieht sich durch belarussische Militärübungen nicht bedroht

VILNIUS (dpa-AFX) - Das EU- und Nato-Land Litauen sieht sich von den Übungen der belarussischen Armee in der Nähe seiner Landesgrenze nicht bedroht. "Wir sehen keine direkte militärische Bedrohung", sagte Verteidigungsminister Raimundas Karoblis am Donnerstag im litauischen Radio. "Wie müssen wir reagieren? Ruhig, denke ich, weil die eskalierenden Aktionen von Belarus nach innen gerichtet sind, in Propagandabotschaften".

Das Militär der Ex-Sowjetrepublik hatte zu Wochenbeginn ein dreitägiges Manöver an seiner Westgrenze angefangen. Der wegen der Massenproteste gegen Wahlfälschung unter Druck geratene Staatschef Alexander Lukaschenko hatte am Dienstag dort zudem die Armee in volle Gefechtsbereitschaft versetzt.

Karoblis verwies darauf, dass die militärischen Übungen in der Nähe der Stadt Grodno bereits geplant gewesen und nur vorgezogen worden seien. "Es gibt keine Bedrohungen, die eine spezifische militärische Reaktion erfordern würden", sagte der litauische Minister.

Lukaschenko hatte die militärischen Aktivitäten im Westen mit der angeblich angespannten Sicherheitslage dort begründet. Zudem hatte er behauptet, Nato-Truppen hielten sich nicht weit von der Grenze entfernt auf. Das Militärbündnis hatte das zurückgewiesen./awe/DP/stw