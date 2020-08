Litauen warnt Russland vor "Invasion" in Belarus

Vilnius (Reuters) - Litauen wertet eine mögliche russische Militärhilfe für das benachbarte Belarus als Invasion.

Außenminister Linas Linkevicius sagte am Montag vor Journalisten in Vilnius, für einen solchen Schritt gebe es keine rechtliche Basis. "Es wäre eine Invasion in dem Land und würde die letzten Spuren seiner Unabhängigkeit zerstören." Russland würde sehr viel riskieren, sollte es militärisch in den Konflikt in Belarus eingreifen, und an Popularität verlieren. Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem umstrittenen belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko Hilfen zugesagt auf Grundlage eines Vertrags zur gegenseitigen militärischen Unterstützung.

Lukaschenko regiert das Land seit 26 Jahren autoritär. Nach der Wahl am vorvergangenen Sonntag hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Die Europäische Union wertet die Wahl als nicht demokratisch legitimiert und hat Sanktionen gegen die Verantwortlichen auf den Weg gebracht.