Litauen will direkt nach Weihnachten mit Corona-Impfungen beginnen

VILNIUS (dpa-AFX) - Im gegenwärtig stark betroffenen Litauen soll nach Weihnachten mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Die ersten Impfstoffe sollen am 27. Dezember verabreicht werden, teilte das Gesundheitsministerium in Vilnius am Montag mit.

Die EU-Kommission hat dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer am Montag die Marktzulassung erteilt. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung gegeben. Geimpft werden sollen in Litauen zunächst medizinisches Personal sowie in einer zweiter Impfphase die Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hat aktuell nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa. In dem Ostseestaat wurden bislang fast 115 000 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 1039 Personen starben an dem Virus./awe/DP/fba