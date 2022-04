Litauens Außenminister: Vertrauensverlust in Ungarn spürbar

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis hat sich sehr zurückhaltend über den Sieg von Regierungschef Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn geäußert. Auf die Frage, wie das Wahlergebnis die Position der EU zum Krieg Russlands gegen die Ukraine verändern könnte, sagte er bei einer Pressekonferenz am Montag in Vilnius: "Über Ungarn kann ich nur sagen, dass ein Vertrauensverlust in das Land definitiv zu spüren ist".

"Wir sprechen insbesondere über Verteidigungsfragen, weil wir ja in einem gemeinsamen Verteidigungsbündnis und auch im EU-Bündnis sind", sagte der Chefdiplomat des baltischen EU- und Nato-Landes. Es gebe die Möglichkeit, Schritte zu unternehmen und den Vertrauensverlust zu stoppen. Doch nur die Zeit werde zeigen, ob Ungarn das tun werde, sagte Landsbergis der Agentur BNS zufolge.

Orban gewann die Wahl am Sonntag mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei klar - und deutlicher als erwartet. Der Ungar hatte in den vergangenen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin geknüpft. Den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilte er nur halbherzig.

Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Die Regierung in Vilnius gilt international als Fürsprecher der Ukraine./awe/DP/nas