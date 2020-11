Litauens Präsident nominiert Ex-Finanzministerin als Regierungschefin

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat Ingrida Simonyte am Donnerstag als Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes nominiert und mit der Regierungsbildung beauftragt. Die 46-jährige parteilose Ex-Finanzministerin war in den beiden Runden der Parlamentswahlen am 11. und 25. Oktober als Spitzenkandidatin der konservativen Partei Vaterlandsunion angetreten. Die bisherige Oppositionskraft will eine Mitte-Rechts-Regierung mit zwei liberalen Parteien bilden. Das Dreierbündnis hält 74 der 141 Parlamentssitze.

Nauseda schlug Simonyte verfassungsgemäß dem Parlament für das Amt des Regierungschefs vor. "Wir müssen dringend zusammenarbeiten, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen einzudämmen", sagte er in seiner Rede vor den Abgeordneten. "Dies wird die erste Aufgabe der neuen Regierung sein, aber wir müssen auch auf die Zukunft Litauens schauen." So sollte sich die neue Ministerriege auch für mehr soziale Gerechtigkeit und ein "grünes Litauen" einsetzen.

Simonyte hatte zuvor am Mittwoch die Kandidaten für ihr Kabinett vorgestellt. Demnach soll etwa die Hälfte der Ministerposten in ihrer Regierung mit Frauen besetzt werden. Die Ernennungen bedürfen noch der Zustimmung durch den Präsidenten und des Parlaments. Litauen ist gegenwärtig stark von der Corona-Pandemie betroffen./awe/DP/men