Litera erwirbt Objective Manager zur Unterstützung von Unternehmen bei der Abstimmung strategischer Ziele

Litera erwirbt das britische Unternehmen Objective Manager und erweitert damit seine Fähigkeit, den Kunden aussagekräftige Daten zur Verfügung zu stellen, die das Unternehmenswachstum und die Personalbindung fördern.

Litera, ein weltweit führender Anbieter von juristischen Technologielösungen, meldete heute den Abschluss der Übernahme von Objective Manager aus Großbritannien, der führenden SaaS-Plattform für strategische Planung und Performance im Rechtsmarkt.

Objective Manager ist eine mandantenfähige SaaS-Plattform für die strategische Planung, das Performance-Management und die Rekrutierung von Fachkräften in Anwaltskanzleien. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre strategische und leistungsbezogene Planung zu beschleunigen, indem sie ihre Mitarbeiter auf die strategischen Ziele des Unternehmens einstimmen.

Objective Manager ist eine weitere Etappe auf Literas Kurs, Anwaltskanzleien Einblicke in aussagekräftige Daten zu erschließen, die intelligente und differenzierte strategische Kanzleipläne, Mandantenpläne und Personalstrategien ermöglichen.

„Wir investieren intensiv in die Entwicklung und Unterstützung von Plattformen, die verstreute Daten über Kunden, Sachverhalte, Personen und Parteien in verwertbare und umsetzbare Informationen verwandeln“, erklärte Avaneesh Marwaha, CEO von Litera. „Wir haben vom Markt erfahren, dass die Erschließung von Performance-Daten und weitere Investitionen in die Entwicklung ihrer Strategie und Teams zentrale Themen sind. Die Integration von Objective Manager in Litera hilft Unternehmen, sich auf wichtige Ziele, Kundenbedürfnisse und die Mitarbeiterentwicklung zu konzentrieren.“

Arlene Adams, CEO bei Objective Manager, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Litera, denn dadurch stärken wir die Präsenz der Plattform auf dem nordamerikanischen Markt. Die Erweiterung von Litera um Objective Manager verbessert unserer Meinung nach die Art und Weise, wie wir Anwaltskanzleien bei der Nutzung aussagekräftiger Daten unterstützen, damit sie hervorragende Kanzleistrategien ausarbeiten und gleichzeitig Top-Talente entwickeln und halten können.“

Objective Manager wurde 2011 gegründet und verfügt mit 11 der Top-20-Kanzleien als Kunden, darunter Baker McKenzie, Clifford Chance, Allen & Overy und Norton Rose Fulbright, über eine starke Präsenz in Großbritannien.

Über Litera

Litera ist seit mehr als 25 Jahren weltweit führend im Bereich Legal Technology und hilft juristischen Teams, effizienter, präziser und wettbewerbsfähiger zu arbeiten. Als führender Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Workflow, Collaboration und Datenmanagement unterstützen wir juristische Teams mit einer vereinfachten Technologie für die Erstellung und Verwaltung all ihrer Dokumente, Geschäfte, Fälle und Daten. Weitere Informationen finden Sie unter litera.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Objective Manager

Objective Manager befähigt Beratungsfirmen, ihre strategischen Pläne in alltägliche Abläufe umzusetzen. Die innovative SaaS-Plattform macht Pläne im gesamten Unternehmen transparent und richtet alle Personen, Prozesse und Aktivitäten auf gemeinsame Ziele aus. Das Ergebnis ist eine durch Zusammenarbeit und hohe Performance geprägte Kultur, in der alle an einem Strang ziehen und so Wachstum, Leistung und Talentbindung fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.objectivemanager.com/

