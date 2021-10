Literatur-Nobelpreis geht an tansanischen Schriftsteller

Stockholm (Reuters) - Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den in Sansibar geborenen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah.

Er erhalte die Auszeichnung für seine kompromisslosen und mitfühlenden Werke über die Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals der Flüchtlinge, erklärte das Nobelkomitee am Donnerstag. Auf deutsch erschien von Gurnah etwa "Das verlorene Paradies". Der Nobelpreis für Literatur wird seit 1901 vergeben und ist in diesem Jahr mit rund 980.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr erhielt die US-amerikanische Dichterin Louise Glück die Auszeichnung.