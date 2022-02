Lithium für E-Autos: Kanadische Firma kooperiert mit Bilfinger

GUBEN (dpa-AFX) - Eine geplante Ansiedlung des kanadischen Rohstoff-Unternehmens Rock Tech Lithium im brandenburgischen Guben nimmt weiter Gestalt an. Das Unternehmen plant eine Anlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für Elektroautos und holt dafür auch den Industriedienstleister Bilfinger mit ins Boot. Beide Seiten unterzeichneten eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft, wie Bilfinger am Mittwoch mitteilte. Die Vereinbarung betreffe den Bau des ersten Lithiumhydroxid-Konverters in Europa. Bilfinger übernimmt unter anderem Engineering-Leistungen sowie das Baumanagement.

In Guben sollen jährlich 24 000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von 500 000 Elektroautos produziert werden. Das Projekt von Rock Tech befinde sich derzeit in einem fortgeschrittenen Planungsstadium, wie es in einer Mitteilung weiter hieß. Rund 470 Millionen Euro sollen investiert werden. Der Produktionsstart ist für 2024 geplant. Bei laufendem Betrieb der Gesamtanlage würden rund 160 Mitarbeiter beschäftigt, hieß es.

Rock Tech Lithium hatte im Oktober des vergangenen Jahres den Bau der ersten Lithiumraffinerie Europas bekanntgegeben und das erforderliche Areal von der Stadt Guben erworben. Ein Teil des für die Produktion erforderlichen Lithiums wird aus dem Vorkommen des Unternehmens in Georgia Lake (Kanada) stammen. Rock Tech Lithium will nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen weltweit einen geschlossenen Kreislauf für Lithium schaffen. Bereits 2030 sollen rund 50 Prozent der eingesetzten Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien stammen./na/DP/jha