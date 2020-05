LIVE NATION - Ende Gelände?

In dieser Woche berichtete ich bereits über die schwachen Quartalszahlen von CTS Eventim und die weiter dürftigen Aussichten. Auch erwähnte ich kurz den deutschen Konzertveranstalter DEAG. Das US-Unternehmen Live Nation kann als Kombination dieser beiden Unternehmen gesehen werden. Live Nation veranstaltet Konzerte und andere große Events, ist aber auch im Ticketing stark positioniert. Folglich schaden dem Unternehmen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie gleich in beiden Geschäftsbereichen. Erstaunlich: Bereits 2019 arbeitete Live Nation defizitär. Für 2020 befürchten Analysten, dass der Umsatz von 11,55 auf 4,80 Mrd. USD regelrecht erodieren wird. Der Verlust dagegen dürfte in die Höhe schnellen und über 3,00 USD je Aktie betragen. Auch im kommenden Jahr erwarten Experten keine Gewinne, wenngleich sich das Geschäft wieder deutlich erholten sollte.

Man reibt sich daher aktuell etwas die Augen, dass die Aktie sich vom Tief bereits wieder verdoppelt hat. Aus charttechnischer Sicht dürfte um 48,65 USD kurzfristig der Deckel aber erst einmal drauf sein. Das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Positionen ist auf diesem Niveau denkbar schlecht. Erst wenn diese Hürde genommen wird, wäre Platz bis zum EMA200 und einer Horizontalen bei 55,26 USD. Präferiert wird indes ein Rücksetzer, im Zuge dessen zunächst das Gap bei 40,06 USD geschlossen werden sollte. Eine zweite Abwärtszielzone notiert zwischen 36,14 und 35,25 USD.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 11,55 4,80 10,98 Ergebnis je Aktie in USD -0,02 -3,09 -0,60 KGV - - - Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Live-Nation-Entertainment-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)