Lkw-Bauer MAN kündigt Neuausrichtung und massiven Stellenabbau an

Hamburg (Reuters) - Der zu Volkswagen gehörende Lkw- und Bus-Hersteller MAN verschärft den Sparkurs und will in den nächsten Jahren bis zu 9500 Stellen streichen.

Die MAN-Vorstände hätten eine grundlegende Neuausrichtung der tief in den roten Zahlen steckenden Gesellschaft entschieden, teilte die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton am Freitag mit. "Die derzeitigen Überlegungen umfassen den Abbau von bis zu 9.500 Stellen in Deutschland und Österreich sowie weltweit über alle Unternehmensbereiche hinweg." In diesem Zusammenhang seien teilweise Verlagerungen von Entwicklungs- und Produktionsprozessen an andere Standorte geplant.

Damit stünden auch der Produktionsstandort im österreichischen Steyr sowie die Betriebe in Plauen und Wittlich zur Disposition. Durch das Sparpaket will MAN 1,8 Milliarden Euro einsparen.