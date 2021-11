Lloyd Fonds: Neuer Zukauf

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die Lloyd Fonds AG Kaufverträge von knapp 50 Prozent am Grundkapital der Bayerischen Vermögen abgeschlossen. Die Transaktion werde mit neuen Lloyd-Aktien und einer Barkomponente finanziert. Den freien Aktionären von Bayrische Vermögen solle ein Angebot für 63,50 Euro je Aktie gemacht werden. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 18,00 Euro (zuvor: 14,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2021, 11:25 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.11.2021 um 08:19 Uhr fertiggestellt und am 19.11.2021 um 08:23 Uhr von Hauck & Aufhäuser erstmals veröffentlicht. Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2021-11-19-Interessenkonflikte-Hauck-und-Aufhauser-Lloyd-Fonds.pdf

- ISIN: DE000A12UP29