LoadSpring Solutions verkündet die Beförderung von Dr. Asif Sharif zum Managing Director im Zuge der Erweiterung seiner Aktivitäten in der EMEA-Region

LoadSpring Solutions, ein führender Anbieter von globalen Managed-Cloud-Lösungen, freut sich, die Beförderung von Dr. Asif Sharif zum Managing Director von LoadSpring Solutions Ltd. bekannt zu geben. Asif wird die Geschäfte in der EMEA-Region leiten und die Präsenz von LoadSpring in Europa, im Nahen Osten und in Asien verstärken.

Asif bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Cloud-Projektsteuerung, Programm-Management und Kooperation im Rahmen der LoadSpring-Strategie der digitalen Transformation mit. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Kunden bei ISVs (unabhängigen Softwareherstellern), internationalen Beratungsunternehmen und akademischen Einrichtungen zusammen und unterstützt große, internationale Organisationen, die auf Bauprojekte spezialisiert sind, bei der Umsetzung von Cloud-Projekten, in denen Technologien für die Unternehmenstransformation genutzt werden. Darüber hinaus hat er auf Führungsebene Aufgaben in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Unternehmensführung sowie in Beratungsteams wahrgenommen.

Eric Leighton, Chief Executive Officer von LoadSpring, sagt: “Ich bin außerordentlich erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass Asif Sharif zu unserem ersten Managing Director für LoadSpring Solutions Ltd EMEA Operations befördert worden ist. Asif hat viel Sinn für organisatorische Details, was für das Erreichen unserer Wachstumsziele im Ausland von entscheidender Bedeutung sein wird. Unsere Vision ist es, unsere Gründungskultur in der EMEA-Region zu festigen, den Erfolg unserer Mitarbeiter zu fördern und unseren Partnern und Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten.”

“Es war eine Ehre, mit Asif zu arbeiten”, sagt Eric, “und ich freue mich darauf, dass er unsere Aktivitäten in der EMEA-Region im Jahr 2022 und darüber hinaus auf ein völlig neues Niveau heben wird.”

LoadSpring hat sich einen hervorragenden Ruf erworben, was zuverlässige Cloud-Lösungen angeht. Seit mehr als 20 Jahren hilft das Unternehmen Organisationen weltweit, ihr Projektmanagement zu beschleunigen, indem es das Projektcontrolling, Business-Intelligence-Lösungen und Datenanalysen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse nutzt und integrierte Technologien einsetzt.

“Wenn wir die Pandemie erst einmal durchgestanden haben”, so Eric, “freuen wir uns darauf, in der gesamten EMEA-Region präsent zu sein und den anhaltenden Erfolg von Asif an der Spitze der neuen LoadSpringANALYTICS-Initiative im Ausland zu erleben.”

ÜBER LOADSPRING

LoadSpring wurde 1999 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Cloud-Lösungen. Das Unternehmen bietet höchstgradige Managed-Cloud-Dienstleistungen an. LoadSpring bietet Projektmanagement-Lösungen von Experten sowie schnellen Zugriff auf Projektdaten, Business Intelligence und Hunderte von erstklassigen projektbasierten Anwendungen. LoadSpring bietet Lösungen für das Projektmanagement und die Projektsteuerung, Zugriff auf Daten und Business-Intelligence-Erkenntnisse sowie projektbasierte Anwendungen. Die Sicherheitszertifizierung SOC 2 Typ II gewährleistet die Datensicherheit und schafft eine undurchdringliche Cloud-Umgebung. Darüber hinaus bietet die LoadSpring Cloud Platform™ eine App-Bereitstellung, wodurch die IT-Abteilungen entlastet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Stacey Witt unter switt@loadspring.com oder auf https://www.loadspring.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005186/de/

Stacey Witt

switt@loadspring.com