Lockdown-Lockerung - Briten geben mehr für Golf und Picknicks aus

London (Reuters) - Die Briten geben nach den Lockdown-Lockerungen mehr Geld für Golf, Picknicks und andere wieder erlaubte Outdoor-Aktivitäten aus.

Die persönlichen Ausgaben im Freizeit- und Unterhaltungssektor stiegen im Vergleich zur Vorwoche um 136 Prozent, wie der Zahlungsdienstleister Barclaycard am Mittwoch mitteilte. Die Ausgaben auf Golfplätzen legten sogar um 370 Prozent zu. "Dies ist ein starkes Indiz für den Nachholbedarf bei der Rückkehr zu Aktivitäten aus der Zeit vor der Pandemie, wie Freunde und Familie zu treffen und Sport im Freien zu genießen", sagte Rob Cameron, Chief Executive von Barclaycard Payments.

Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist: Der Gesamtwert der Ausgaben für Freizeit und Unterhaltung lag um 35 Prozent unter dem Niveau der gleichen Woche vor zwei Jahren - also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Golfplätze- und Tennisplätze sowie Freibäder wurden in England am 29. März wieder geöffnet. Auch das Verbot für nicht unbedingt notwendige Reisen wurde aufgehoben. Allerdings blieben die meisten Geschäfte, Pubs, Restaurants und Hotels geschlossen. Premierminister Boris Johnson bekräftigte am Montag, ab dem 12. April in England die Wiedereröffnung der meisten Geschäften und den Ausschank in Pubs und Restaurants im Freien zu erlauben.