Lockdowns treiben Kinderarbeit hoch - Erster Anstieg seit 20 Jahren

Addis Ababa (Reuters) - Die Restriktionen zur Bewältigung der Corona-Krise haben weltweit zu einer Zunahme von Kinderarbeit geführt.

Hier gab es im Pandemiejahr 2020 erstmals seit 20 Jahren wieder einen Anstieg, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag mitteilten. Die Zahl der Kinder, die Geld verdienen mussten, erhöhte sich auf 160 Millionen. 2016 hatte sie noch bei 152 Millionen gelegen. Am stärksten war die Zunahme in Afrika, dort zusätzlich bedingt durch Bevölkerungswachstum, Krisen und Armut. "Jetzt, im zweiten Jahr weltweiter Lockdowns, Schulschließungen, ökonomischer Zusammenbrüche und sinkender Staatshaushalte, sind Familien zu herzerreißenden Entscheidungen gezwungen", erklärte Unicef-Geschäftsführerin Henrietta Fore.

Problematisch ist nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) nicht nur, dass mehr und damit verstärkt auch jüngere Kinder davon betroffen sind, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Die Kinder müssten teils länger arbeiten und würden in gefährlichere und gesundheitsschädlichere Jobs gedrängt. Laut dem Bericht der internationalen Organisationen macht die Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen rund um den Globus inzwischen etwas mehr als die Hälfte bei der Kinderarbeit aus.

In den beiden vergangenen Jahrzehnten hatte es den UN zufolge noch eine stetige Verbesserung gegeben. Im Jahr 2000 arbeiteten noch 246 Millionen Kinder zum Broterwerb. Die aktuelle Zunahme wird sich den Schätzungen zufolge noch verstärken. So halten die UN für nächstes Jahr einen Anstieg um 46 Millionen auf 206 Millionen für möglich, wenn die Regierungen im Zuge der Corona-Krise Sparprogramme auflegen und die Ärmsten der Gesellschaft nicht schützen. "Die neuen Prognosen sind ein Weckruf", betonte ILO-Geschäftsführer Guy Ryder. "Wir können nicht einfach nur zuschauen, wie eine neue Generation von Kindern in Gefahr gebracht wird."