Lösung Faroe™ DB von Moody's Analytics zum vierten Mal in Folge als Buy-Side ALM Product of the Year ausgezeichnet

Die Lösung PFaroe DB von Moody's Analytics ist bei den Risk Markets Technology Awards 2021 als Buy-Side ALM Product of the Year ausgezeichnet worden. Das von Moody's im Jahr 2019 übernommene Unternehmen RiskFirst hat diese Auszeichnung für das Angebot PFaroe DB jeweils in den vergangenen drei Jahren erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209005068/de/

Die Berater von leistungsorientierten Pensionsplänen müssen das Vermögens- und Haftungsrisiko aus mehreren Perspektiven bewerten; die Lösung PFaroe DB macht dies möglich. Um das ganzheitliche Verständnis des Risikos eines Plans noch weiter zu bereichern, können alle Beteiligten auf der Plattform zudem Szenario-Stresstests in Echtzeit durchführen.

Da viele verschiedene Parteien (Investmentmanager, Treuhänder, Versicherungsmathematiker, sonstige Berater) an der Verwaltung von leistungsorientierten Pensionsplänen beteiligt sind, ist es wichtig, dass sie alle die Situation eines Plans aus dem gleichen Blickpunkt betrachten. Mit der Lösung PFaroe DB können alle Beteiligten den Plan auf transparente und einheitliche Weise bilanzübergreifend ansehen. Bei einem besseren Verständnis der Leistung eines Plans ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass intelligentere und strategischere Entscheidungen getroffen werden.

„Für unsere Kunden ist ein tieferer Einblick in das Risiko und die Gesamtsituation ihres Plans von entscheidender Bedeutung – insbesondere dann, wenn die durch die Pandemie ausgelöste Unsicherheit anhält“, sagte Matthew Seymour, Head of Buy-Side Solutions bei Moody's Analytics. „Es ist uns eine Ehre, ihnen zu helfen, durch diese schwierige Phase zu steuern. Überdies sind wir sehr stolz über die Auszeichnung unserer Lösung PFaroe DB als Buy-Side ALM Product of the Year im vierten Jahr hintereinander. Dies spricht für unsere Innovationen, die nur fortgesetzt werden können, wenn wir noch weitere Funktionen von Moody's Analytics hinzunehmen.“

Diese Ehrung ergänzt die wachsende Liste der Branchenauszeichnungen von Moody's Analytics. Bei den European Pensions Awards 2020 haben wir kürzlich den European Pensions Innovation Award (Technology) gewonnen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter und LinkedIn.

Moody’s Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE:MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

