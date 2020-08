Loews kündigt vierteljährliche Dividende an

Die amerikanische Loews Corporation (ISIN: US5404241086, NYSE: L) wird weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 6,25 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre ausbezahlen. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 1. September 2020 (Record day: 19. August 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre somit 0,25 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,38 US-Dollar (Stand: 4. August 2020) weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 0,71 Prozent auf. Loews ist eine Holdinggesellschaft mit Firmensitz in New York City. Zum Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften CNA Financial Corporation (NYSE: CNA), Boardwalk Pipelines, Loews Hotels und Altium Packaging. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,31 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,62 Mrd. US-Dollar) wie am 3. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 835 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 249 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 32,60 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. August 2020). Redaktion MyDividends.de