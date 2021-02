Logistikkonzern Kühne+Nagel kauft asiatische Firma Apex International

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel baut sein Geschäft in Asien mit der Übernahme der Firma Apex International aus.

Das Unternehmen sei einer der führenden Luftfrachtanbieter in Asien, insbesondere im transpazifischen und innerasiatischen Raum, teilte Kühne am Montag mit. Das 2001 in China gegründete Unternehmen mit rund 1600 Beschäftigten erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 2,1 Milliarden Franken. Angaben zum Kaufpreis machte Kühne nicht.