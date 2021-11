Logistikunternehmen DB Schenker bestellt rund 1500 Elektro-Lastwagen

ESSEN (dpa-AFX) - Das Logistikunternehmen DB Schenker will rund 1500 Elektrolastwagen kaufen, um auf seinem Klimakurs voranzukommen. Die Stromer sollen von dem schwedischen Hersteller Volta Trucks kommen, wie die Tochterfirma der Deutschen Bahn am Dienstag in Essen mitteilte. Was die Vorbestellungen kosten, wurde nicht gesagt.

Der Einsatz erster Prototypen beginnt planmäßig im Frühjahr. Die hierbei gesammelten Erkenntnisse sollen danach in die Serienproduktion der 16-Tonner einfließen, die im österreichischen Steyr stattfindet. Die Stromer sollen im Ruhrgebiet und an anderen europäischen Schenker-Terminals im Einsatz sein.

Es handelt sich um eine bemerkenswerte Vorbestellung: Konkurrenten wie die Deutsche Post DHL und Kühne & Nagel sind bei dem Thema Elektrolastwagen noch nicht so weit. Auch diese Firmen investieren stark in klimaschonende Technologien, um ihren CO2-Ausstoß zu mindern

- DHL setzt beispielsweise auf Elektro-Transporter (Streetscooter).

E-Lastwagen sind aber noch nicht im großen Stil für diese Firmen unterwegs. Schenker hievt seine Elektrobestrebungen nun auf ein anderes Level.