Logistikverband - Lage an Grenzen "sehr angespannt"

Berlin (Reuters) - Der Bundesverband für den Güterverkehr warnt angesichts der deutschen Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol vor Engpässen bei der Versorgung von Supermärkten und in der Produktion.

"Die Situation an den Grenzen ist sehr angespannt", sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, am Montag zu Reuters TV. Es brauche einen freien Warenverkehr im EU-Binnenmarkt. "Nur dann sind unsere Supermarktregale auch in Zukunft gefüllt, und wir können den täglichen Konsum so entsprechend nutzen, wie wir es gewohnt sind. Ansonsten kommen echte Probleme auf uns zu."

Die Branche wolle natürlich ihren Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten, sagte Engelhardt. "Wenn Testungen gewünscht sind, dann brauchen wir eine Teststrategie." Zunächst müssten ausreichend Schnelltests vorhanden sein, und es brauche für die Testungen auch Plätze. "Ohne diese Strategie brauchen wir eine Ausnahme von der Testpflicht", forderte er. "Wir haben eine große Unsicherheit bei den Fahrern. Kurzum, die Grenzsituation ist als katastrophal zu bewerten derzeit." Die Lage könne dramatisch werden, nicht nur im Handel, sondern etwa auch in der Automobilbranche, wenn "der Warenverkehr nicht mehr gewährleistet ist und damit die Produktion zum Stillstand kommt".