Lokführer setzen Streik im Personenverkehr fort

Berlin (Reuters) - Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Bahnstreik im Personenverkehr am frühen Montagmorgen fortgesetzt.

Seit 2:00 Uhr bestreikt die GDL auch den Personenverkehr der Deutschen Bahn, teilte die Deutsche Bahn in der Nacht zum Montag mit. Im Fernverkehr werde während des Streiks ein Grundangebot von rund einem Viertel des normalen Fahrplans unterwegs sein. Im Regional- und S-Bahnverkehr peile die Bahn erneut etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an. Eine genaue Einschätzung der Auswirkungen sei erst nach dem Betriebsstart am Morgen möglich, hieß es in einer Mitteilung der Bahn https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Presse-Blog-Alle-Infos-zum-GDL-Streik-6174662?.

Der Arbeitskampf soll am Mittwochmorgen um 02.00 Uhr enden. Im Güterverkehr, wo bereits seit Samstag gestreikt wird, erwartet die Bahn im Laufe des Montags zunehmend Beeinträchtigungen und Verspätungen der Cargozüge.

Die GDL hatte am Sonntag von der Bahn angebotene Verhandlungen über eine Corona-Prämie für 2021 abgelehnt und bekräftigt, zum Wochenanfang den Arbeitskampf fortzusetzen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte eine konkrete Offerte gefordert und sprach von einem "Scheinangebot" der Bahn. "Die GDL ist verhandlungsbereit, aber nur auf der Grundlage eines Angebots, das diesen Namen auch verdient." Die Deutsche Bahn hatte den Lokführern eine Corona-Prämie angeboten und im Gegenzug ein Ende der Streiks gefordert.

Die Gewerkschaft verlangt eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.