London und Washington rügen geplantes Hongkong-Gesetz

LONDON (dpa-AFX) - Die USA, Großbritannien, Australien und Kanada haben gemeinsam gegen Chinas Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong protestiert. Ein solches Gesetz würde die Freiheiten der Menschen in der ehemaligen britischen Kronkolonie beschneiden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister. "Hongkongs Autonomie und das System, das so großen Wohlstand gebracht hat, würden dramatisch ausgehöhlt."

Zuvor hatte der Volkskongress in Peking die Pläne gebilligt und den Ständigen Ausschuss des Parlaments beauftragt, das sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit zu erlassen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion gibt es seit Monaten Proteste gegen den Einfluss aus Peking. Das Gesetz umgeht Hongkongs Parlament. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden.

Chinas Entscheidung stehe "in direktem Konflikt" mit den internationalen Pflichten des Landes, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Das Gesetz unterlaufe den Rahmen des Prinzips "Ein Land, zwei Systeme". Es berge das Risiko, die bereits vorhandenen Spannungen zu verschärfen./cmy/DP/jha