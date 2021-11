London unterstützt Polen im Streit mit Belarus mit Militärexperten

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien unterstützt Polen im Streit mit Belarus mit Militärexperten. "Ein kleines Team der britischen Streitkräfte ist auf Grundlage einer Vereinbarung mit der polnischen Regierung entsandt worden, um zu untersuchen, wie wir technische Unterstützung zur Bewältigung der andauernden Situation an der Grenze zu Belarus leisten können", teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA beschränkt sich der Einsatz auf die Bereitstellung von technischer Unterstützung. Das Ministerium betonte, die Nato-Mitglieder Großbritannien und Polen teilten eine lange Geschichte der Freundschaft. Nahe der Grenze von Polen harren in Belarus Tausende Migranten auf dem Weg in die EU aus. Polen und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen./bvi/DP/zb