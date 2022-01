Lonza hält die Dividende stabil

Der Schweizer Chemie- und Pharmakonzern Lonza Group AG (ISIN: CH0013841017) wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 3,00 Franken (ca. 2,89 Euro) an die Aktionäre ausschütten, wie Lonza am Mittwoch mitteilte. Beim aktuellen Kursniveau von 607 Franken (ca. 585,50 Euro) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,49 Prozent. Die Generalversammlung findet am 5. Mai 2022 statt.

Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen kletterte im Geschäftsjahr 2021 um 20 Prozent auf 5,4 Mrd. Franken (ca. 4,20 Mrd. Euro). Der Betriebsgewinn (Kern-EBITDA) verbesserte sich um 20,7 Prozent auf 1,67 Mrd. Franken (ca. 1,31 Mrd. Euro). Die Marge (Kern-EBITDA) betrug 30,8 Prozent (+ 0,2 Prozent). Lonza erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum im unteren bis mittleren Zehnerbereich bei konstanten Wechselkursen sowie eine Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge im Einklang mit der mittelfristigen Prognose für 2024.

Der Konzern aus Basel stellt unter anderem Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel oder Kosmetikprodukte her und ist als Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie tätig. Lonza ist auch Produktionspartner von Moderna. Es arbeiten rund 16.200 Mitarbeiter für Lonza.

Redaktion MyDividends.de