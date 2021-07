Lotterie-Vorschlag als Impfanreiz stößt auf breite Ablehnung

Berlin (Reuters) - Der Vorstoß des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, mit einer Lotterie gegen Corona-Impfmüdigkeit anzugehen, stößt auf weitgehende Ablehnung.

Die meisten Länder setzen laut einer Reuters-Umfrage weiter auf Aufklärung und mehr mobile Impfteams. "Damit sind wir bisher gut gefahren, da bedarf es meiner festen Überzeugung nach keiner Geschenke", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte der Nachrichtenagentur Reuters. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verweist auf eine neue Aufklärungskampagne, die auch Sachsen-Anhalt plant. In Sachsen will Ministerpräsident Michael Kretschmer am 20. Juli mit Unternehmensverbänden, Krankenkassen, Ärzten und Gewerkschaften beraten, wie man weiter vorgehen will.

Als erster Ministerpräsident hatte Hans gegenüber der Funke-Mediengruppe zur Erhöhung der Impfbereitschaft eine Verlosung vorgeschlagen, "bei der unter Impfbereiten beispielsweise ein Fahrrad, ein Fremdsprachenkurs oder ein anderer schöner Preis ausgegeben wird". Hintergrund ist die neue Berechnung des Robert-Koch-Instituts (RKI), dass sich wegen der höheren Ansteckungsgefahr durch die nun auch in Deutschland dominierende Delta-Variante des Coronavirus deutlich mehr als 80 Prozent der Bevölkerung für eine sogenannte Herdenimmunität impfen lassen müssten. Bis einschließlich Mittwoch wurden nach Angaben der Bundesregierung bisher 40,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 57,6 erhielten zumindest eine Impfung. Allein am Mittwoch wurden 961.000 Impfdosen verabreicht.

Unterstützung erhielt Saarlands Ministerpräsident zumindest von den Intensivmedizinern. Sinnvoll sei neben mobilen Impfteams in Innenstädten und großen Treffpunkten wie beispielsweise Fußballstadien auch, "Kampagnen wie in den USA und ... mit einer Verlosung von einem Gewinn von Hunderttausenden Euro", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, dem "Handelsblatt".

"Eine Lotterie oder ähnliche Ideen halte ich nicht für den richtigen Ansatz", sagte dagegen Berlins CDU-Chef Kai Wegner Reuters. Neben der Aufklärung sei ein möglichst niedrigschwelliges Angebot für das Impfen erforderlich. "Zum Beispiel in den Betrieben, den Einkaufszentren oder vor Ort in den Wohngebieten", fügte Wegner hinzu. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, dass man nun auf mobile Impfteams setze: "Ohne Anmeldung, schnell und unkompliziert." Die erste Sonderimpfaktion habe man für Studenten und Auszubildende zwischen 18 und 27 angeboten. "Der Andrang war groß, die jungen Leute waren glücklich", fügte die SPD-Politikerin hinzu.

Das RKI registrierte 970 neue Corona-Infektionen. Das sind 78 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 892 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 5,2 von 5,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 31 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Mittwoch erklärt, dass es nach leichten Anstiegen an den Vortagen zu früh sei, von einer Trendumkehr bei den bis zum Wochenende stets sinkenden Infektionszahlen zu sprechen.