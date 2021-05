Louisiana-Pacific kündigt Dividende an

Der amerikanische Hersteller von Baumaterialien Louisiana-Pacific Corporation (ISIN: US5463471053, NYSE: LPX) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,16 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Zahlung erfolgt am 1. Juni 2021 (Record day: 17. Mai 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 0,64 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 65,88 US-Dollar (Stand: 30. April 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,97 Prozent. Im Februar 2021 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Das Unternehmen mit Sitz in in Nashville, Tennessee, ist 1973 gegründet worden. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 860 Mio. US-Dollar nach 537 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 16. Februar mitgeteilt wurde. Der Ertrag lag bei 255 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 52 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 77,24 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt auf der aktuellen Kursbasis 7,02 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de