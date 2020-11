Low-Code trifft auf Cloud Smart: Claris weitet FileMaker Cloud auf EMEA-Märkte aus

● Da remote zu arbeiten zur „neuen Normalität“ wird und Low-Code Branchen über Nacht verändert, bietet Claris den Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) eine zukunftssichere Lösung.

● Claris FileMaker Cloud bietet Einfachheit, Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, ohne dass eine lokale Infrastruktur bereitgestellt und gewartet werden muss.

Claris International, Inc., ein Tochterunternehmen von Apple und Pionier im Bereich Low-Code, gab heute die offizielle Einführung von FileMaker Cloud in den EMEA-Märkten bekannt. FileMaker Cloud bietet EMEA-Unternehmen alle Vorteile der Cloud – gemeinsame Nutzung, schneller Einsatz, Skalierbarkeit – ohne Kompromisse bei der Leistung und ohne die Verbindung zur realen Welt der Geräte, Sensoren und sogar Offline-Anwendungen zu verlieren. Das Ergebnis ist eine zukunftssichere Lösung, die Unternehmen ermöglicht, schnell intelligente Anwendungen zu erstellen und mit ihren Teams gemeinsam zu nutzen sowie diese in andere beliebte Anwendungen und Webdienste zu integrieren.

„Für so viele Unternehmen hat die globale Pandemie über Nacht jeden Aspekt ihrer Geschäfte verändert, was zu einem massiven Boom sowohl bei der Einführung von Low-Codes als auch bei Technologien für Remote-Arbeit geführt hat“, sagte Brad Freitag, CEO von Claris. „In vielerlei Hinsicht wurde Claris für diesen Moment geschaffen. Unser Bekenntnis zu Low-Code ohne Grenzen – der rasche Einsatz intelligenter Anwendungen, die sowohl Probleme lösen als auch Potenzial zu weiteren Entwicklungen haben – bedeutet, dass die Lösungen, die unsere Kunden zur Bewältigung der heutigen Veränderungen entwickeln, in Zukunft als ihr IT-Rückgrat dienen können. Wir freuen uns sehr, FileMaker Cloud endlich auch in EMEA einzuführen und so den Arbeitsplatz von morgen durch grenzenlose und skalierbare Low-Code-Lösungen weiter voranbringen.“

FileMaker Cloud wurde als Ergänzung zur weit verbreiteten Claris-Plattform entwickelt und bietet eine lokalisierte Infrastruktur, die Unternehmen bei der Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Einhaltung des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unterstützt und gleichzeitig eine skalierbare, agile und anpassungsfähige Lösung bietet, um der IT in EMEA zu neuen Höhen zu verhelfen. Die FileMaker Cloud-Lösung bringt auch neue Technologien in Reichweite, die bereit sind, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), digitale Assistenten, das Internet der Dinge, erweiterte und virtuelle Realität und was immer als Nächstes kommt, zu nutzen.

FileMaker Cloud bietet die folgenden Funktionen:

● Agilität und Geschwindigkeit: Fähigkeit zum schnellen Einsatz innerhalb einer Organisation ohne Software oder Hardware. Beginnen Sie 4x schneller mit Erstellung und Freigabe eigener Apps.

● Optimiertes Management: Einfache Verwaltung von Benutzern und Gruppen an einem sicheren Ort, einschließlich vollständiger Verfolgung und Sichtbarkeit.

● Datenschutz, Sicherheit und Support: Bietet End-to-End-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung sowie dedizierten 24/7-Support und Überwachung durch Expertenteams, um erstklassige Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

● Mühelose Infrastruktur: Zugang zu vollständig konfigurierter Hardware und installierter Software sowie automatisierte Serverwartung.

● Zukunftssichere Skalierbarkeit: Fähigkeit zur schnellen Skalierung über Abteilungen und ganze Unternehmen hinweg für ein schnelles Wachstum.

● Kostengünstige, feste Preise: Jährliche Abonnementgebühr von 41 EUR pro Monat, Abrechnung in Landeswährung.

● Zertifikate: Integriertes SSL-Zertifikat, im Lieferumfang des Diensts enthalten.

● Sprachunterstützung: Zugang zu mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Für weitere Informationen oder den Kauf von Claris FileMaker Cloud besuchen Sie bitte www.claris.com/de/filemaker/cloud/.

Über Claris International Inc.

Claris International Inc. ist der Schöpfer der weltweit führenden schnellen Low-Code-Entwicklungsplattform und bietet eine Reihe von Diensten an, die Problemlöser unterstützen, digitale Transformation in großen und kleinen Unternehmen gleichermaßen voranzutreiben. Das Unternehmen hat mehr als 1,3 Millionen aktive Benutzer weltweit in KMUs und Fortune-500-Unternehmen. Claris ist eine Tochtergesellschaft von Apple und wartet mit einem beispiellosen Geschäftserfolg von mehr als 80 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Gewinn auf. Claris hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und ist weltweit tätig, darunter mit Niederlassungen in London, Paris, München, Tokio, Peking und Sydney.

