LPKF LASER - Hier knallen die Sektkorken!

LPKF Laser & Electronics AG - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 26,800 € (XETRA)

Wenn sich Trader und Anleger in der LPKF-Laser-Aktie in den letzten Monaten über eines nicht beschweren konnten, dann über fehlende Volatilität. In der Aktie ging es teilweise extrem heiß her. Da war beispielsweise der starke Bullenmarkt bis Mitte Februar und das damit verbundene Mehrjahreshoch, dem dann gleich der Corona-Crash folgte. Es dauerte jedoch nicht lange, um die Verluste aus diesem wieder wettzumachen. Kurz um, in der Aktie war in den letzten Monaten einiges los.

Als Anleger musste man in dieser Zeit die Nerven behalten und wer dies tat, wird aktuell belohnt. Die Aktie ist heute mit einem Plus von 4,50 % unter den Top-Gewinnern im TecDAX zu finden und hat zum Zeitpunkt dieser Zeilen sogar knapp den Spitzenplatz inne. Vielmehr dürfte Anleger jedoch freuen, dass es damit endlich zu gelingen scheint, den großen Widerstand bei 25,70 EUR zu überwinden. Dieser deckelt seit Februar das Kursgeschehen und mit dem Ausbruch darüber könnten nun weitere Kursgewinne auf 32, 50 EUR bzw. gut 37 EUR folgen.

Dort liegen zumindest rechnerische Kursziele aus dem aktuellen Ausbruch nach oben. Für diesen gilt zudem, dass man im besten Fall schon gar nicht mehr nachhaltig unter ca. 25 EUR zurückfällt. Kurzfristig gäbe es noch bei 21,90 EUR eine Achtungsmarke. Wird diese sehr zügig wieder bärisch gebrochen, dann dürfte der Ausbruch nach oben zum Fehlsignal mutieren. Alles darüber ist hingegen weiterhin tendenziell bullisch.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

LPKF Laser & Electronics AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)