LPKF LASER - Können die Bullen es noch richten?

LPKF Laser & Electronics AG - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 21,860 € (XETRA)

Seit dem Hoch Mitte Februar verlor die LPKF-Laser&Electronics-Aktie in der Spitze rund 40 Prozent und konnte mit großer Mühe gerade so die 20,00 EUR-Marke verteidigen. Von diesem Zwischentief gab es eine Rally von rund 30 Prozent. Doch diese Erholung wurde im Juli wieder zunichte gemacht. In den letzten Tagen kämpfen nun die Marktteilnehmer um den Aufwärtstrend, der seit Oktober letzten Jahres besteht. Kommt es zu einem bullischen Comeback?

Die Chancen stehen nicht schlecht

Obwohl die Chancen nicht schlecht stehen, sollte man der möglichen positiven Kursbewegung nicht zu viel antizipieren, denn sollten die Bullen kein eindeutiges Zeichen setzen, dann könnte der Kurs nicht nur auf die 20,00 EUR-Marke zurückfallen, sondern deutlich tiefer. Doch dieses Szenario wird aktuell nicht präferiert.

Fazit: Sollte die LPKF-Laser&Electronic-Aktie in den nächsten Tagen nicht unter 21,50 EUR zurückfallen, würde ein Anstieg über 24,20 EUR ein frisches prozyklisches Kaufsignal mit Ziel 30,00 EUR generieren. Dieses Szenario ist aktuell noch sehr spekulativ, doch die Chancen stehen dafür gut.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)