LPKF LASER - Kommt der Durchbruch?

LPKF Laser & Electronics AG - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 22,600 € (XETRA)

Nach der steilen Aufwärtsbewegung ab Mitte März bröckelten die Kurse bei der Aktie von LPKF Laser nach einem Verlaufshoch bei 24,90 EUR. Es folgte eine Zwischenkorrektur an die wichtige Unterstützungszone von 17,74 bis 18,20 EUR, die wie in der Guidants PROmax-Analyse vom 26. Juni erwartet zunächst verteidigt werden konnte. Nach dem bullischen Ausbruch aus einem Konsolidierungsdreieck zog der Wert in den letzten Tagen entlang der skizzierten Erholungsvariante bis an den Widerstand bei 23,10 EUR an.

LPKF-Analyse vom 26. JuniZweite Rallyphase möglich

Auf diesem Niveau konsolidiert die Aktie den Konter der letzten Tage und macht dabei den Eindruck, auch das Zwischenhoch bei 23,10 EUR überwinden zu wollen. Ein solcher Anstieg würde zunächst Potenzial bis an das Verlaufshoch bei 24,90 EUR und das "Vor-Corona-Hoch" bei 25,70 EUR freisetzen. Dort sollte man jedoch mit einer deutlichen Zwischenkorrektur rechnen. Darüber wäre allerdings der Weg für eine Rally bis 27,80 - 28,50 EUR frei, die sich mittelfristig bis 30,50 EUR und die von meinem Kollegen André Rain in seiner GodmodePLUS-Analyse abgeleiteten 32,00 EUR ausdehnen kann. Mehr zum Angebot von GodmodePLUS erfahren Sie hier.

Eine vorherige Korrektur bis 21,10 EUR würde zwar das bullische Momentum der letzten Tage deutlich reduzieren, den Aufwärtstrend und seine Ziele jedoch nicht in Frage stellen. Erst ein Bruch der 20,00 EUR-Marke würde die Chancen der Bullen zunichte machen und für einen Einbruch bis 18,20 EUR sorgen.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes. Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

LPKF Laser & Electronics AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)