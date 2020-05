LPKF mit erwartet schwachem ersten Quartal - Leichte Besserung angepeilt

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF peilt nach dem wie angekündigt schwachen ersten Quartal eine leichte Besserung an. Im laufenden Dreimonatszeitraum dürfte der Umsatz 28 bis 33 Millionen Euro betragen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Garbsen mitteilte. Im ersten Quartal war der Erlös gegenüber dem Vorjahreswert um 46 Prozent auf 19,5 Millionen Euro abgerutscht. LPKF hatte einen Wert in dieser Größenordnung bereits angedeutet.

Vor Zinsen und Steuern fiel mit 2,4 Millionen Euro sogar ein Verlust an nach einem operativen Gewinn von 6,1 Millionen vor einem Jahr. Das war aber etwas besser als zunächst mit bis minus 5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch hier soll es im zweiten Quartal wieder aufwärts gehen, dann rechnen die Niedersachsen mit einem positiven Wert von 1 bis 4 Millionen Euro. Unter dem Strich standen im ersten Quartal ebenfalls rote Zahlen, der Verlust lag bei 1,8 Millionen Euro nach einem Gewinn von 4,4 Millionen ein Jahr zuvor.

Für das Gesamtjahr bleibt LPKF weiter eine Prognose schuldig. Die Fähigkeit, den Geschäftsverlauf abzuschätzen, sei weiter stark eingeschränkt, hieß es. "Ungeachtet einiger Verschiebungen, die wir bei Projekten und Aufträgen sehen, besteht grundsätzlich eine große Nachfrage nach unseren Lösungen und Dienstleistungen", zeigte sich Vorstandschef Götz Bendele jedoch optimistisch und bestätigte erneut die mittelfristigen Aussichten. Auftragsstornierungen habe es zudem bisher in der Krise nicht gegeben. "Für unser laufendes Geschäftsjahr entscheidend ist, ob die allgemein unterstellte Erholung bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres eintritt und ob Bedarfe noch im laufenden Jahr nachgeholt werden", erklärte er.