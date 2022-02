LR Health & Beauty präsentiert neue Fitness-Marke

Unternehmen steigt ins Sport-Segment ein und gewinnt Dr. med. Matthias Manke als starken Partner

Zum Start in das Jahr 2022 präsentiert LR Health & Beauty mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen seine neue Fitness-Marke namens LR:GO, die sowohl Produkte als auch ein ganzheitliches Coaching-Paket mit Workout-Videos, Ernährungsplänen und Expertentipps bietet. Mit der Lancierung möchte das Unternehmen Menschen gezielt dazu bringen, mit LR beweglicher und fitter zu werden. Dabei vertraut LR auch auf die Kompetenz von Dr. med. Matthias Manke, der als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie bereits Leichtathleten am Olympiastützpunkt Bochum-Wattenscheid sowie Fußballspieler der 1. Bundesliga betreut hat.

Dr. med. Matthias Manke (links) und Andreas Friesch, CEO von LR, freuen sich darauf, das Thema „Sport“ fortan noch mehr im Bewusstsein der Menschen zu verankern. (Foto: Business Wire)

Neue Marke unterstreicht Bekenntnis zu sportlichem Lifestyle

LR:GO orientiert sich gezielt an den unterschiedlichen Bedürfnissen des Körpers vor, während und nach dem Sport. „Für uns verkörpert die neue Marke das Bekenntnis zu einem sportlichen Lifestyle. Dieser umfasst eine bewusste Ernährung und regelmäßige Trainingseinheiten, die durch die Produkte sinnvoll unterstützt werden“, betont Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR.

Das Produktsystem basiert auf einem durchdachten Nährstoffkonzept. „Außerdem haben wir bei der Entwicklung großen Wert darauf gelegt, dass die Produkte frei von Inhaltsstoffen aus tierischer Herkunft und somit auch für Veganer geeignet sind“, weiß Katharina Schorez, Head of Marketing bei LR. Erwähnenswert ist auch, dass für jede der drei Phasen – also die Phase vor, während und nach dem Sport – nur jeweils ein Produkt zu verwenden ist.

Dr. med. Matthias Manke als wissenschaftlicher Berater von LR:GO

Im Zuge der Einführung der neuen Fitness-Marke hat LR Dr. med. Matthias Manke als starken Partner gewinnen können. Der Bochumer Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, auch als „Revierdoc“ bekannt, gehört zu den bekanntesten Medizinern in Deutschland. Er betreut führende Spitzensportler (Tätigkeit am Olympiastützpunkt Bochum-Wattenscheid und in der 1. Fußball-Bundesliga) und hat sich in den vergangenen Jahren durch seine regelmäßigen TV-Beiträge und Kolumnen in der Öffentlichkeit einen Namen als Experte im Bereich der Sportmedizin gemacht. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit LR wird Dr. Manke auf Veranstaltungen und in Kommunikationsmedien wertvolle Tipps zum Thema Sport geben.

LR Gruppe

Unter dem Motto „More quality for your life.“ produziert und vermarktet die LR Gruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen qualitativ hochwertige Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern.

