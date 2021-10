LR Health & Beauty steigt in neues Produktsegment „Aroma Wellness“ ein

Neue Marke LR SOUL OF NATURE setzt am Puls der Zeit an und zeigt klares Bekenntnis für mehr Nachhaltigkeit

Düfte sind von jeher fester und erfolgreicher Bestandteil des Produktportfolios des Unternehmens LR Health & Beauty. Mit der Marke LR SOUL OF NATURE knüpft LR nun an diese Erfolgsgeschichte an und weitet seine Duft-Kompetenz aus. Das Besondere: Die neue Marke verknüpft das Thema „natürliche Düfte“ mit einer emotionalen Aroma-Wellness-Komponente und setzt bei der Verpackung auf recycelten Kunststoff und Altglas.

Produktauswahl der Aroma-Wellness-Welt „LR SOUL OF NATURE Cheerful Soul“ (Photo: LR Health & Beauty)

Investition in Wachstumsmarkt

Mit der Erweiterung des Produktportfolios investiert LR in einen attraktiven Wachstumsmarkt: „Der Marktwert von ätherischen Ölen weltweit wird Analysen zufolge* von 17,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 27,49 im Jahr 2022 steigen“, erläutert Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung. „Auch weitergehende Marktuntersuchungen haben uns darin bestärkt, in dieses Produktsegment einzusteigen. Deshalb sind wir uns sicher, dass der Erfolgsgeschichte von LR mit dieser strategischen Entscheidung ein weiteres Kapitel hinzugefügt wird.“

Ein klares Bekenntnis für mehr Nachhaltigkeit: Produktverpackung besteht aus recyceltem PET und Altglas

Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und möglichst ressourcenschonend zu agieren – das zählt zum LR Selbstverständnis. Um das unternehmerische Handeln zunehmend nachhaltiger zu gestalten, hat LR bereits mehrere interne Projekte ins Leben gerufen – mit Erfolg, denn der Nachhaltigkeitsaspekt findet sich auch in der neuen Marke wieder. So werden für die SOUL OF NATURE-Verpackung vorwiegend** recycelter Kunststoff (rPET) und Glasflaschen verwendet, in denen hohe Anteile von Altglas miteingearbeitet wurden. „Indem recyceltes und damit wiederverwertetes PET verwendet wird, können natürliche Ressourcen gespart werden“, betont Friesch und ergänzt: „Mit der neuen Marke erreichen wir also ganz gezielt auch jene Menschen, die viel Wert auf einen bewussten Umgang mit der Natur legen.“ Das Produktportfolio von LR SOUL OF NATURE umfasst acht 100-prozentig naturreine ätherische Öle und vier Aroma-Stimmungswelten mit jeweils vier bis fünf Pflegeprodukten.

LR Health & Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in 28 Ländern. Als moderne Social Selling-Plattform verbindet das Unternehmen den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen.

