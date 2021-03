Lu Bolden von Verimatrix spricht auf dem SportsPro OTT Summit USA über die neuesten Trends der Videopiraterie

Podiumsdiskussion am 4.März auch mit Rednern von Eurovision und der Professional Fighters League

Aufsichtsrechtliche Meldungen:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Chief Revenue Officer Lu Bolden am Donnerstag, den 4. März, von 10:30 bis 11:45 Uhr PST an einer virtuellen Podiumsdiskussion im Rahmen des diesjährigen SportsPro OTT Summit USA teilnehmen wird.

Die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Taking on Piracy in 2021“ wird von Chris Kuelling, Executive Director der International Broadcaster Coalition Against Piracy, moderiert und umfasst folgende weitere Redner:



Michele Gosetti, Head of Global Sales & Marketing, Eurovision



Michele Gosetti, Head of Global Sales & Marketing, Eurovision

Daniel Ghosh-Roy, Chief Digital Officer, Professional Fighters League



Der Wert von Sportinhalten ist weiterhin hoch, und die Sendeeinnahmen in aufstrebenden Sektoren wie Nischensportveranstaltungen und E-Sports wachsen. Doch die Branche befindet sich in einem massiven Wandel, angetrieben durch neue Technologien und Geschäftsmodelle – und einige Sektoren stehen unter hohem Druck. Die Sicherung von Live-Sport-Einnahmen ist entscheidend für die Kabel- und Satellitenpakete der Pay-TV-Branche, diese nehmen jedoch von Jahr zu Jahr ab, da die Sportligen neue Direct-to-Consumer-OTT-Modelle verfolgen.

„Es ist ein Vergnügen, neben einigen der führenden Branchenexperten zu sprechen, die aus erster Hand die Herausforderungen kennen, denen sich Sportübertragungen heute stellen müssen“, so Bolden. „Der SportsPro OTT Summit USA dient als hervorragender Treffpunkt, um die Bedeutung von gemeinsamen Anti-Piraterie-Initiativen wie DRM und Wasserzeichen zu diskutieren, die Stream-Ripping und ähnlichen Vergehen mit drastischen Auswirkungen auf den Gewinn vorbeugen sollen.“

Mit mehr als 50 Sitzungen, 80 Vordenkern und Tausenden von Gleichgesinnten konzentriert sich der OTT Summit USA 2021 auf drei Hauptthemen: Strategie, Inhalte und Technologie. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie https://usa.sportspro-ott.com/registration.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210301005854/de/

Anlegerbeziehungen:



Richard Vacher Detournière

General Manager & Chief Financial Officer

+33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Verimatrix Pressekontakt:



Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com