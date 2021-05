Luftfahrt hofft auf baldige Erholung - Deutschland hinkt hinterher

Berlin (Reuters) - Die deutsche Luftfahrt setzt für den Sommer auf allmähliche Besserung der Branche und fordert hierfür mehr Engagement der Politik.

In klassischen Urlaubsländern wie Spanien, Griechenland, Italien und der Türkei würden Flughäfen im August wieder 80 bis 100 Prozent ihrer Vorkrisen-Kapazitäten erreichen, sagte der Präsident des Luftfahrtverbands BDL, Peter Gerber, am Montag. "Deutschland hingegen droht im Reiseverkehr zurückzufallen." Die hiesigen Flugpläne gehen davon aus, im August nur 63 Prozent des Flugverkehrs von 2019 zu erreichen. So müsse die Bundesregierung rasch Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie für Geimpfte, Genesene und Getestete aus Drittstaaten aufheben. Zudem solle eine pauschale Testpflicht für alle Reisenden vor Abflug nach Deutschland wegfallen.

Wegen der Virus-Krise hätten die deutschen Flughäfen und Airlines in den ersten Monaten des Jahres Umsatzeinbußen von 79 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019 erlitten, sagte Gerber. Noch immer seien 70 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. "Wir sehen die Gefahr, dass jeder Fünfte Arbeitsplatz in der deutschen Luftfahrt wegfallen könnte."

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht den Luftverkehr als wichtig für den grenzüberschreitenden Waren- und Geschäftsverkehr der exportstarken Wirtschaft. Der internationale Flickenteppich von Reiseverboten, Grenzkontrollen, Testsystemen und Quarantäneregeln bremse allerdings das Anziehen der Wirtschaft nach der Krise, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Der digitale Impfnachweis für die EU sollte so rasch wie möglich kommen. "Schon jetzt sollte die Bundesregierung mit der EU-Kommission parallel daran arbeiten, dass der europäische digitale 'Grüne Impfnachweis' auch über Europa hinaus anerkannt wird."