Luftfracht sinkt in Corona-Krise deutlich weniger als Passagierflüge

Berlin (Reuters) - Die Luftfracht hat weit weniger unter der Corona-Krise gelitten als der Passagierflugverkehr.

Empfang und Versand von Luftfracht fielen von März bis Mai um 12,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf rund 1,1 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: Das Passagieraufkommen auf deutschen Flughäfen brach im selben Zeitraum um 87,4 Prozent ein.

Einzelne Flughäfen konnten in der Corona-Krise den Frachtverkehr sogar ausbauen. Der Flughafen Leipzig/Halle etwa kam auf ein Plus von 3,7 Prozent. Die anderen drei umschlagsstärksten Airports meldeten dagegen Rückgänge: München von 65,1 Prozent, Frankfurt von 17,4 Prozent und Köln/Bonn von 1,7 Prozent. Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück steigerte sein Frachtaufkommen von März bis Mai 2020 hingegen um mehr als die Hälfte.

Der weitgehende Wegfall von Beiladungen in Passagiermaschinen und punktuelle Engpässe anderer Transportwege führten zu steigenden Preisen im Luftfrachtverkehr. Diese kletterten bereits im ersten Quartal. Betroffen von den Preissteigerungen in der Luftfracht waren insbesondere die Exporte nach China mit einer Steigerung von 40,6 Prozent. Die Volksrepublik war bereits seit Jahresbeginn stark von der Ausbreitung des neuen Coronavirus betroffen. Exporte in die USA verteuerten sich um 9,9 Prozent.