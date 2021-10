Lufthansa: 1,5 Milliarden Euro an Staatshilfen zurückgezahlt – bis Ende des Jahrs soll die letzte Milliarde fließen

Die Aktie der größten Fluggesellschaft der Bundesrepublik ist heute mit einem Plus von etwas mehr als 3 Prozent aus dem Handel gegangen. Die Kranich-Airlines plant bis zum Ende des Jahres die Staatshilfen komplett zurückzuzahlen. Der erste Teil der Summe ist heute geflossen.

1,5 Milliarden Euro für den Bund

Lufthansa hat nach ihrer Kapitalerhöhung wie geplant einen Teil der milliardenschweren Staatshilfen Deutschlands zurückgezahlt. Dies betreffe den beanspruchten Teil der ersten Stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, teilte der MDax -Konzern am Montagabend in Frankfurt mit. Bis Jahresende will die Lufthansa auch die zweite Stille Einlage über 1 Milliarde Euro zurückzahlen und den nicht genutzten Teil der ersten Einlage kündigen.

Der Bund hatte Lufthansa mithilfe des WSF in der Corona-Krise im vergangenen Jahr vor dem wirtschaftlichen Aus bewahrt, nachdem das Fluggeschäft infolge der weltweiten Reisebeschränkungen zeitweise fast vollständig zusammengebrochen war. Zusammen mit Österreich, Belgien und der Schweiz stellte die Bundesrepublik dafür neun Milliarden Euro bereit, die von Lufthansa aber nie komplett in Anspruch genommen wurden. Einen Kredit der deutschen Staatsbank KfW hatte der Konzern bereits früher zurückgezahlt. Mit der Ausgabe neuer Aktien sammelte Lufthansa nun brutto 2,16 Milliarden Euro ein, um weitere Hilfen ablösen zu können.

Werbung Knock-Outs zur Lufthansa Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Dmitry Birin / Shutterstock.com